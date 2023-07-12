Son dakika haberi Milas’ta orman yangını çıktı Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor.

10 helikopter ve 6 uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT'TAN AÇIKLAMA

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Köylerde yaşayanlara gerekli uyrarıları yapıyoruz. Bölgeye araç girişleri yasaklandı. Yangın Boğaziçi Siteler Bölgesi'nden başlayıp Kuyucak'taki siteler bölgesine doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

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