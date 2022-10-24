Bakan Akar, İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma Bakanları ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmelerde, Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

AKAR DÜN DE ŞOYGU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Şoygu görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek "Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denilmişti.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği Türkiye'nin, bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmişti.

* Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.