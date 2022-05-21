Milli taekwondoculardan 3 madalya daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

Milli taekwondoculardan 3 madalya daha

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Milli taekwondoculardan 3 madalya daha

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 7 sıklette 8 Türk sporcu mücadele etti. Para Taekwondo kadınlar K44 65 kiloda Seçil Er gümüş madalya kazandı.

Taekwondo kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer bronz madalya kazanan isimler oldu.

İlk günü 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, iki gün sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı. Şampiyonun ikinci gününde tatamiye çıkan milli taekwondoculardan kadınlar 73 kiloda Nur Tatar, +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ile para taekwondo kadınlar K44 +65 kiloda Nisa Nur Gürses ile erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik, şampiyonaya çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde 7 sıklette 8 milli sporcu madalya mücadelesi yapacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Türkiye damgası! 4 altın madalya... - Spor haberleri
DİĞER İşte o anlar!
Dünya Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu'ndan açıklama: Orada da altın madalya almak istiyoruz! - Haberler
DİĞER "Olimpiyat için umut ışığı oldu"
Dünya Şampiyonu Hatice Akbaş: Bizim hedefimiz Paris! - Spor haberleri
DİĞER "İnancı geri çevirmedim"
Kadın boksuna Fenerbahçe damgası
DİĞER Kadın boksuna Fenerbahçe damgası
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklama: İkinci olimpiyat madalyamızı... - Boks haberleri
DİĞER "Birazcık deli ve agresif bir Türk kızı..."
Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, takım halinde şampiyon oldu
DİĞER Büyük coşku! Takım halinde şampiyon olduk...
Şennur Demir: Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik"
DİĞER "Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik"
Türk kadınları boksta tarih yazdı! Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu! - Spor haberleri
DİĞER Altın kızlar!
Sümeyye Kaya, Gymnasiade 2022'de altın madalya kazandı
DİĞER Sümeyye Kaya'dan altın madalya
Sutopunda Galatasaray, şampiyon oldu
DİĞER Sutopunda Galatasaray şampiyon oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.