Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Öz elemelerden geldiği WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci tura yükseldi. Şilili raket Daniela Seguel'i iki sette mağlup eden Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini elde etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasında Öz, elemelerin ilk turunda 7 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Andrea Lazaro Garcia'yı 6-4, 2-6, 7-5 yenerek elemelerin final turuna yükseldi. Elemelerin final turunda ise Öz, 1 numaralı seri başı Yunan raket Valentini Grammatikopoulou ile karşılaştı. Grammatikopoulou'yu 1 saat 35 dakikada 7-5, 6-4 mağlup eden Öz, ana tabloya adını yazdırdı.

Ana tablonun ilk turunda, elemelerden gelen Şilili tenisçi Daniela Seguel ile karşılaşan Öz, ilk seti 6-2 ile rahat geçti. İkinci sette 3-0 geriye düşen Öz, ikinci seti 7-5 kazanarak ikinci tura yükseldi.

İpek'in ikinci turda rakibi, turnuvada geçen yılın şampiyonu unvanıyla mücadele eden 1 numaralı seri başı, dünya 33 numarası Kolombiyalı raket Camila Osorio olacak.