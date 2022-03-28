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Milliler, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

Türkiye, özel maçta yarınki rakibi İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak. Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek

Milliler, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 15. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Son maç Avrupa Şampiyonası açılışında

İki ülke A milli futbol takımları, son kez geçtiğimiz yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3
15.11.2006 Bergamo Özel 1-1
20.11.2002 Pescara Özel 1-1
11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2
21.12.1994 Pescara Özel 1-3
03.03.1984 İstanbul Özel 1-2
23.09.1978 Floransa Özel 0-1
25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1
13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0
27.03.1963 İstanbul Özel 0-1
02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6
26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1
11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1
20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

A Milli Futbol Takımı, yarın Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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