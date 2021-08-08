DHA

Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre, takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından fark edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 15 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Yaralı çıkartılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Bu arada Midibüste bulunan kafilenin Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza baba türbesini ziyaret ettikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.