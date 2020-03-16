Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika haberi! Mısırda koronavirüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu
ABONE OL

Son dakika... Mısırda koronavirüs nedeniyle uluslararası tüm uçuşlar durduruldu

Son dakika... Mısır hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki bütün havaalanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

koronavirüs

Mısır Başbakanı Mustafa Mebdulli bugün başkent Kahire’de düzenlediği basın toplantısında, Mısır’daki tüm uluslararası uçuşların askıya alındığını, kararın 19-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacağını söyledi.

Devlet dairelerinde çalışanların sayısının azaltılacağını da ifade eden Medbulli, ülkede gıda ve stratejik ürünler konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, stokların yeterli olduğunu vurguladı.

Medbulli, "koronavirüsün yayılmasını önlemek ve başka ülkelerde görülen sıkıntıların yaşanmasını engellemek amacıyla" söz konusu uygulamalara gidildiğini kaydetti.

Mısır Eğitim Bakanlığı, geçen hafta eğitimin 2 hafta süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edildi- HABERLER
DÜNYABosna Hersek'te OHAL ilan edildi
İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara "doktora gitme, eve kapan" tavsiyesi
DÜNYA'Doktora gitme eve kapan' önerisi
SON DAKİKA HABERİ! AB'de seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama
DÜNYAAB'den koronavirüs kararı!
Dünya liderleri koronavirüs endişesiyle alternatif selamlaşmaya yöneldi
DÜNYADünya liderlerinden alternatif selamlaşma
İranın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı
DÜNYAKum ve Meşhed'teki türbeler kapatıldı
Günün son dakika flaş açıklaması! İtalya Başbakanı Conte'den korkutan açıklamayı yaptı
DÜNYAİtalya Başbakanı Conte'den korkutan açıklama!
Son dakika haberleri! İran'da koronavirüs sebebiyle 129 kişi daha hayatını kaybetti!
DÜNYAİran'da 129 kişi daha hayatını kaybetti!
Son dakika... Ermenistan'da OHAL ilan edildi!
DÜNYAErmenistan'da OHAL ilan edildi!
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibinde! - Haberler
DÜNYAİsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun ...
Trump, aşı geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etmiş! - Haberler
DÜNYATrump, aşı geliştirmeye çalışan Alman bilim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X