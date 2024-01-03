Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT, sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

        Son dakika haberi MİT, sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanferi, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT, sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİT, YPG Sözde Tabur Sorumlusu’nu Irak’ta Etkisiz Hale Getirdi

        MİT, Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında, Türkiye sınırına yaklaşık 200 km uzaklıkta, İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı terör örgütü YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.

        Terörist İslam Cehanfer’in Suriye’de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlendiği ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği biliniyordu.

        "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer’in faaliyetleri Suriye’den Irak’a kadar adım adım izlendi.

        MİT’in saha ajanları YPG’nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer’in yerini Irak/Pencevin’de tespit etti. Cehanfer’e yönelik operasyon düzenlenmesi kararı alındı.

        200 KM DERİNLİKTE OPERASYON

        MİT tarafından operasyon kararı alınması sonrasında, PKK/KCK mensubu "Berhudan Kelhor" kod adlı teröristin hareketliliği MİT’in Süleymaniye/Pencevin’deki saha ajanları tarafından izlenmeye başlandı.

        Operasyon için en uygun koşulların oluşması akabinde Türkiye sınırına 200 km uzaklıkta İslam Cehanfer MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği