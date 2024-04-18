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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten DHKP-C operasyonu! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi MİT'ten DHKP-C operasyonu!

        MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla terör örgütü DHKP-C'nin sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:32 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:44
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        MİT'ten DHKP-C operasyonu!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

        Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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