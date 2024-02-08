MİT, PKK/HPG Konsey üyesi "Şivan Gever" kod adlı Yunus Demir'i, Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir terörden arananlar listesinde “Kırmızı Kategoride” yer alıyordu. Demir ayrıca INTERPOL kırmızı bültenle de aranmaktaydı.

BİZZAT SORUMLUYDU Terörist Yunus Demir'in, Irak’ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olduğu öğrenildi. Örgütün, "Medya Savunma Alanları" olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan "Şivan Gever" kod adlı terörist, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi. REKLAM MİT, Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir’i hedef listesine aldı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI MİT, Yunus Demir’in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu "Şivan Gever" kod adlı Yunus Demir’in yerini belirledi. Terörist Yunus Demir’in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.