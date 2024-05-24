Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon!

        MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgelerine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdığı belirlenen PKK/KCK mensupları 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya ve 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        DHA'nın haberine göre MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti.

        ADIM ADIM İZLENDİLER

        Bunun üzerine Kaya ve Kivelçek, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçeceği öğrenildi. Gerçekleştirilen takip sonrasında operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ile Heva Kivelçek, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016’da Gare’de silahlı ideolojik eğitim alan Kaya, 2018 yılında Avaşin’e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi mücavirinde faaliyet gösterdi. Suriye/Afrinli olan 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek ise 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare’de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan Heva Kivelçek, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"