MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!

MİT, Irak Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan Azak ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

MİT, sahadan gelen bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı. PKK/KCK mensubu Zilan Azak’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırılarda yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. REKLAM