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        Haberler Gündem Güncel MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!

        Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Hakurk'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi. Irak Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan Azak, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:00
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        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
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        MİT, Irak Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan Azak ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

        MİT, sahadan gelen bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı. PKK/KCK mensubu Zilan Azak’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırılarda yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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        Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak Gare’de silahlı eğitim aldı. Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi. Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

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