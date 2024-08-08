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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!

        MİT, Irak'ta düzenlediği operasyonla eylem hazırlığı planlayan terör örgütü PKK/KCK mensubu Serdar Sönmez'i etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:27
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        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
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        Irak Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı.

        ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

        MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

        Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adım adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı. PKK/KCK’lı Serdar Sönmez, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

        EZİZ GABAR KOD ADLI SERDAR SÖNMEZ KİMDİR?

        Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak’ın kuzeyinde Gare Alanı’na geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı. 2018’de Kandil Alanı’nda faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösterdi.

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