MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!

MİT, YPG’nin kadın yapılanması sözde sorumlularından Rihan Amude kod Liman Suwyeş’i Kamışlı’da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Liman Suwyeş, PKK/PAJK sözde meclisi üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularındandı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Liman Suwyeş, Suriye’de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. Türkiye’ye sınır olan Kamışlı bölgesinde, Kandil’den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktarıyordu. Bu çerçevede örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye’ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ediyordu. Liman Suwyeş, Türkiye’ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT’in hedef listesindeydi.

Suwyeş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı’da bulunduğu belirlenen terörist Suwyeş anlık takibe alındı. Uygun zamanda MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla Suwyeş’i etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST LİMAN SUWEYŞ KİMDİR? Aslen Suriye/Amudeli olan ve Rihan Amude ile Reyhan kod adlarını kullanan Liman Suwyeş, 2010’da terör örgütünün örgütün kırsal kadroları arasında yer aldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılı itibarıyla PKK/YPG’nin Irak/Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak’ın ardından Suriye’ye geçiş yapan Liman Suwyeş, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG’nin Suriye’deki kadın yapılanması KONGRA-STAR’ın Irak/Süleymaniye’deki sözde sorumlusu oldu. L.Suwyeş, son olarak PAJK Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.