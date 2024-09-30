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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten kuzey Irak operasyonu! Sözde sorumlu etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten kuzey Irak operasyonu! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri sözde Sorumlusu Lokman İsmail'i Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:27
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1995 yılında Suriye'den PKK/KCK'ya katılan Lokman İsmail, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldı. 1996-2004 yılları arasında Türkiye'de silahlı faaliyet yürüten terörist, 2004 yılında Zap alanına geçti ve terör örgütünün kamplarında özel askeri eğitimlere tabi tutuldu.

        2015'te Şırnak'taki hendek-barikat olaylarını planlayan terörist, olayların Türkiye tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak'a geçti. 2018'de Haftanin alanında 'öz savunma' dersleri veren teröristin, 2019 yılında Adana/Seyhan'daki bir bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

        MİT'in hassas çalışmaları sonucu, 'Şiyar Muhtar' kod adlı teröristin, örgütünün sözde 'Öz Savunma Birlikleri' yapılanması içinde birinci derece sözde sorumlu olduğu belirlendi.

        Ardından, Suriye uyruklu terörist için operasyon kararı alındı. MİT'in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde teröristin, Irak'ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun an beklenip, düğmeye basıldı.

        Yaklaşık 30 yıl boyunca örgüt içinde faaliyet gösteren terörist, tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

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