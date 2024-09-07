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        Son dakika haberi MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:28
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        MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu 'Nujiyan Amed' kod adlı Saliha Akbıyık'ı Irak Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        MİT'in saha ajanları tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürüten PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak Süleymaniye kırsalında, İran sınırındaki Süleymaniye Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. PKK/KCK içinde önemli bir konumda olan ve Türkiye’de terör suçlarından aranan Akbıyık için operasyon kararı verildi. MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlenen terörist, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

        'Nujiyan Amed' kod adlı Saliha Akbıyık, 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunuyordu. Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu. PKK/KCK sözde Merkez Komite ile YJA Star sözde Merkez Karargah üyesi olan terörist, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı. Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünün toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak’a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldı.

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