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Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Habertürk Ankara

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan Kod Rıdvan Ulugana’yı Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana’yı güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti. Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan Ulugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat’ta Ulugana’yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.

KARKER TOLHİLDAN KOD ADLI RIDVAN ULUGANA KİMDİR?

2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Ulugana, bu süreçte Irak’ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar’da faaliyet yürüten Ulugana bu dönemde bölgedeki eylemlere katıldı. 2014 itibarıyla Suriye’ye geçerek örgüt adına Afrin’de Operasyon Kuvvetler Komutanlığı ismiyle kurulan birimde tabur komutanı oldu. Ulugana, sonraki süreçte ise terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

TSK’nın 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda (ZDH) güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ulugana, ZDH ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgelerinde, Nisan 2022’de Suriye’de görevli polis özelharekat birimlerine yönelik düzenlenen saldırı gibi 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını verdi.

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