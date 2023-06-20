MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan Kod Rıdvan Ulugana’yı Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana’yı güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti. Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan Ulugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.