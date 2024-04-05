MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Sorhin Çele Kod adlı Vahide Atalay’ı Suriye/Ayn El Arap’ta etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT’in öncelikli hedef listesinde bulunan Vahide Atalay, Irak ve Suriye’de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu. Ayrıca, örgütün Suriye’deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunuyordu.

Vahide Atalay, terör örgütüne katıldığı 2006’dan beri güvenlik güçlerimize yönelik birçok eylemsel faaliyet yer aldı. MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arap’ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Bu sayede Irak’tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekebileceklerdi. Ancak, örgütün bu taktiği de işe yaramadı, MİT’in operasyonuna engel olamadı. REKLAM