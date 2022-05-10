Mohamed Elneny gelişmesi

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mohamed Elneny için Arsenal'de sıcak saatler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Elneny'i takımda tutmak için harekete geçti.

Arsenal'in 2 yıllık yeni sözleşme için Elneny'nin menajeriyle resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

29 yaşındaki Elneny, 2019/2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon 11 Premier Lig maçına çıkan Mısırlı orta saha, 2 asist yaptı.