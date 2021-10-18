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Son dakika haberi Motorine yeni zam

Motorin fiyatına zam geldi. EPGİS'in açıklamasına göre 19 Ekim tarihinden itibaren litre başına 23 kuruş zam yapıldı

Son dakika haberi Motorine yeni zam
HABERTURK.COM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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