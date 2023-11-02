MSB'den mobil uygulama Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gelecek hafta hayata geçecek mobil uygulamayla bakanlık faaliyetlerinin anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacağını açıkladı. Uygulamanın ilk olarak Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesinde, sonrasında ise tüm askeri müzelerde sanal tur imkanı sağlayacağını aktaran Aktürk, uygulamada askerlik işlemlerinin de takip edilebileceğini söyledi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi ile Cibaliye Mülteci Kampına saldırıları kınanarak, "Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve sonuca ulaşmasıdır." ifadesi kullanıldı.

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Yurt içi ve sınır ötesinde "terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı yıl içinde 1802'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 145'e ulaşmıştır." diye konuştu.

REKLAM

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatında da bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 630'a çıktığını bildiren Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda 1373 silah ve 766 bin 339 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 460 mayın, el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 771 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda odası bulunan, odalar dahil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı girişi olan bir mağara tespit edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Burada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, gri listede olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Aktürk, tespit edilen mağaranın görüntülerini de paylaştı. Suriye'deki harekat alanlarına yönelik yıl içinde 425 taciz ve saldırı girişimi olduğunu aktaran Aktürk, "Gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1321 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Son bir haftada hudut hattını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 561 kişinin yakalandığını, 2 bin 452 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini ifade eden Aktürk, "Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 974'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 394'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 560 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 182 bin 129 olmuştur." açıklamasında bulundu.

REKLAM

"SALDIRILARI KINIYORUZ"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in 30 Ekim'de Gazze'deki tek kanser hastanesi Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırı ile 31 Ekim ve 1 Kasım'da Cibaliye Mülteci Kampına düzenlediği saldırıları kınıyoruz. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve sonuca ulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, gelecek hafta hayata geçecek mobil uygulamayla bakanlık faaliyetlerinin anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirterek, mobil uygulamada resmi internet sitesindeki içeriklerin yanı sıra anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişimin sağlanacağını aktardı.

Uygulamanın ilk olarak Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesinde, sonrasında ise tüm askeri müzelerde sanal tur imkanı sağlayacağını aktaran Aktürk, uygulamada askerlik işlemlerinin de takip edilebileceğini söyledi.

"SÜRECİN OLUMLU VE SÜRATLİ SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

İsrail saldırılarının ardından Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır." açıklamasını yaptı. Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

ABD'den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarının tamamlandığını ve ABD'deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktardı. Kaynaklar, "Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.