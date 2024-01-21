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        Haberler Gündem Güvenlik MSB son dakika açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Güncel haberler

        Son dakika haberi MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:21
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        MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

        Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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