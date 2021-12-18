MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021

Bu sabah saatlerinde yapılan bir diğer açıklamada ise "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denişmişti.