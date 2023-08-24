Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 24.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL