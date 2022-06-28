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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu
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Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda bir asker şehit oldu" açıklamasında bulundu

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu
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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DİYARBAKIR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasındaki ailesine, yetkililerce verildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, hain terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu, ilçemiz Yukarışeyhler/Çınar mezrasından, İst.Uzm.Çvş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi Diyarbakır´da yapılacak törenin ardından Çüngüş´te toprağa verilecek.

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