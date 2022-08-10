MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Fotoğraf: AA
Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine verildi.
Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini ailesiyle paylaştı.
Evin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Şimşek'in yarın memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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