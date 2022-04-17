MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi 0:00 / 0:00

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.