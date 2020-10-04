AA

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalıda katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır" denilen açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir" ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre açıklamada ayrıca, "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

FETÖ ile mücadeleye de değinilen açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." ifadeleri de yer aldı.