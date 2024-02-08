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        Haberler Gündem Güvenlik MSB'den son dakika F-16 açıklaması: ABD Kongresi'ndeki sessizlik süreci devam etmekte - Güncel haberler

        Son dakika haberi MSB'den F-16 açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçladığı iddia edilen öneriyle ilgili, "Kongre'deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:18
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        MSB'den F-16 açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), icra edilen operasyonlarda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 144'ü Irak'ın kuzeyi, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaştığını söyledi.

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        Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceğini belirten Aktürk, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

        21 BİN 89 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

        Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK/KCK terör örgütü mensubu 207 kişinin yakalandığını, 2 bin 495 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

        Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 21 bin 89 olmuştur." dedi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başta KKTC olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığına dikkati çeken Aktürk, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına desteğin sürdürüldüğünü aktardı.

        Aktürk, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgedeki değil dünyadaki herkesin güven ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi gerektiğini savunduklarını kaydetti.

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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Irak'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda terörle mücadele ve hudut güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüşmeler yapıldığını söyledi.

        SAVUNMA SANAYİİ

        Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

        Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ve Miilux OY şirketlerinin milli olarak ortaklaşa ürettiği denizaltı çeliklerinin Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildiğini aktardı.

        Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk,15 Ocak'ta başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er temini başvurularının 11 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi.

        SORULAR VE YANITLAR

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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        Kaynaklar, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili son duruma ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

        "Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini Anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde, şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve Sayın Bakanımızın onayına sunulacaktır. Sayın Bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır."

        Bakanlık kaynakları, ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçladığı iddia edilen öneriyle ilgili, "Kongre'deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir." dedi.

        BAKAN GÜLER'İN IRAK ZİYARETİ

        Bakanlık kaynakları, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin detay verebilir misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmanın bir kanadı olan askeri diplomasi faaliyetleri de Sayın Bakanımız ve bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ziyarette son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir."

        ASFAT VE OYAK TARAFINDAN ZIRH ÇELİĞİ ÜRETİLMESİ

        MSB kaynakları, ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve milli olarak üretilen zırh çeliği hakkında, "İki yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen denizaltı çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loydu'na sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır." bilgisini verdi.

        Fotoğraf: DHA

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