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        Haberler Gündem Güvenlik MSB'den tahkikat iddiasına yalanlama - Son dakika haberi

        Son dakika haberi MSB'den tahkikat iddiasına yalanlama

        Milli Savunma Bakanlığı, "Harp Okulları'nın mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:48
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        MSB'den tahkikat iddiasına yalanlama
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne ilişkin, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasını yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos'ta yapılmış olup, mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."

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