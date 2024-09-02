MSB'den tahkikat iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne ilişkin, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos'ta yapılmış olup, mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."