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        Son dakika haberi MSB'den yerli sistem ve yazılım açıklaması

        MSB kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK'nın da bu konudaki tedbirleri hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde (TSK), sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de MSB olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. TSK'mız son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:47
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