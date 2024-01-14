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        Haberler Gündem MSB duyurdu: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi MSB duyurdu: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:19
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        MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

        #mansethaberresim##

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