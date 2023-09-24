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        Haberler Gündem MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:29
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        MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

        Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

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