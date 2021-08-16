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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok. TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler, teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.