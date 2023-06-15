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Son dakika haberi MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi" açıklamasında bulundu

Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz! - Haberler
AA

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 16 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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