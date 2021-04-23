MSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz 0:00 / 0:00

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.