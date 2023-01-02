MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2023
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