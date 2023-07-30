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        Haberler Gündem Son dakika haberi MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü

        Son dakika haberi MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü

        Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:23
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        MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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