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Suriye'de bugün 17 terörist etkisiz hale getirildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu."