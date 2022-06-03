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Haberler Gündem Son dakika: Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12.6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

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