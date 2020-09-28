İHA

Marmaris Bozburun açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu 17 sığınmacıyı kurtardı.

İHA'nın haberine göre, bu olaydan iki saat sonra yine aynı bölgede sığınmacıların bulunduğu bir lastik bot tespit edildi. Lastik bot içinde 28 sığınmacı yakalandı.

Sabah saatlerinde ise yine Bozburun açıklarında denizde sürüklenen lastik bot ve içinde bulunan sığınmacılar yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sabah 08.00 sıralarında ise Marmaris Gökçe Burnu açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından fiber tekne ile Türk karasularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı.