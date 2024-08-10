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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Nafia Kuş Aydın çeyrek finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Nafia Kuş Aydın çeyrek finalde

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:19
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        Nafia Kuş Aydın çeyrek finalde
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale çıktı.

        Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.

        Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaşacak.

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