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Napoli 'Kim' için kapıyı çalacak

La Gazzetta dello Sport, Napoli'nin yaz transfer döneminde Kim için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. İtalyan ekibinin ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü

Napoli 'Kim' için kapıyı çalacak - FB transfer haberleri

Fenerbahçe'de 40 resmi maçta ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min-Jae transfer gündemini meşgul ediyor.

İtalyanların ünlü gazetesi La Gazetta Della Sport, Napoli'nin yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.

Haberde Spalletti'nin Min-jae Kim ya da Southampton'dan Jan Bednarek'i istediği belirtildi. Napoli'nin Kim için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü.

Kim'in sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

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