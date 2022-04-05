Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur 0:00 / 0:00

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Buça'daki görüntülere ilişkin olarak "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

"Biz NATO olarak desteklerimizi artırarak, gelecekteki saldırıları önlemek için çalışabiliriz" diyen Stoltenberg, "Çin'in Rusya'nın saldırısını kınamak konusunda isteksiz olduğunu ve Moskova'ya katıldığını görüyoruz.Bizim amacımız NATO'nun işbirliğini artırabilmek. Hibrit teknolojiler de ele alınacak. Madrid Zirvesi bildiğiniz üzere Haziran ayında düzenlenecek yeni adımları değerlendireceğiz, Moskova ile ilişkimiz nasıl olacak bunu göreceğiz, Çin'in politikalarını da değerlendireceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini de söyledi.

"NATO DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Soru cevap bölümünde basının sorularını yanıtlayan Stoltenberg "Ukrayna kentlerinde saldırıların arttığını görüyoruz. Ben NATO'nun duruşu konusunda soru sormayacağım. 2. Dünya Savaşı'nda gördüğümüz sahneleri engellemek için NATO ne yapabilir?" sorusuna "Avrupa olarak 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey görmemiştik. Bu yaşananlar Ukrayna için acı çekmek anlamına geliyor. Aynı zamanda hepimiz için de tehlike demek. Başkan Putin'in savaşını görüyoruz. Temel insan haklarına saygı duymuyor, yaşama hakkına saygı duymuyor. Bu en ciddi güvenlik tehdidi bizim için. NATO buna son derece kapsamlı bir yanıt getirdi. NATO on binlerce Ukrayna askerini eğitti, yıllardır destek sağlıyor. İşgalden sonra da desteklerimizi artırdık. Öncelikle Ukrayna askerlerinin cesareti sonrasında da destekler ve mühimmatlar sayesinde Rusya'ya karşı mücadele ediyorlar. Rusya bunu gözardı etmişti. NATO destek vermeye devam edecek. Çünkü Putin'in bağımsız egemen devlete yaptıkları kabul edilemez" yanıtını verdi.

"NATO'NUN AMACI UKRAYNA'YA DESTEK SAĞLAMAK"

"Zelenskiy 'Ben tüm Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmezse barışı kabul etmem' dedi, NATO bunu kabul edecek mi?" sorusuna Stoltenberg "NATO'nun amacı Ukrayna'ya destek sağlamak. Ukrayna hükümeti ve Zelenskiy ve halkı nasıl bir barışı istediğine kendileri karar verecek. Müzakere masasında kazanacakları ile savaş alanı arasında doğrudan bir bağlantı görüyoruz. O yüzden savaş alanında nasıl destek olursak onların eli masada o kadar güçlü olacak. Ama kararı Ukrayna halkı verecek. Biz işgal edilen toprakları kabul etmiyoruz" yanıtını verdi.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ"

"Buça'da gördüklerimiz son derece korkunç. Ukrayna'ya desteğe rağmen bunu görüyoruz. Ukrayna başından beri NATO'nun bu desteği yeterli değil diyordu. NATO tarihin yanlış tarafında yer alıyor diyebilir misiniz? Bir diğer sorum da ilerde başka saldırıları nasıl engelleyeceksiniz" sorusuna Stoltenberg "Bu başkan Putin'in savaşı. O bu yaşanan ölümlerden yaralanmalardan sorumlu. Savaşın etkilerini her gün görüyoruz. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna'yı desteklemek. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Ukrayna'ya destek ve teçhizat gönderiyoruz. Bu sayede artık daha büyük ve ilerdeler 2014'e göre. Bu NATO müttefiklerinin 8 yıldır sağladığı destek sayesinde gerçekleşti. Bizim eşi benzeri görülmemiş şekilde Putin'e yaptırım uygulamayız. İşte bu yüzden tarihin doğru tarafındayız. Çabalarımızı daha da artırdık yarın da bunu göreceksiniz. Desteklerimiz daha da artacak. NATO'nun bir sorumluluğu da bu çatışmanın daha da ilerlemesini engellemek. Eğer bu nükleer savaşa dönüşürse daha fazla ölüm ve yıkım göreceğiz. Bu yüzden NATO olarak zor kararlar almaya çalışıyoruz. Ancak bunu öyle yapmalıyız ki savaşın daha da büyümesin engellememiz gerekiyor." yanıtını verdi.

"RUSYA NÜKLEER KOZUNU DAHA ÖNCE KULLANDI"

"Sürekli uyarılar yapıyorsunuz. Nükleer ve kimyasal bir saldırıyı Rusya gerçekten yapabilir mi?" sorusuna Stoltenberg "Rusya bu konuda bizi suçladı. Bu tamamen yanlış, gerçekle hiçbir ilgisi yok. Rusya'nın kendisine karşı çıkanlara karşı bu kozu kullandı. Bunu biliyoruz. Esad rejimini desteklediğinde de bunları kullandı, biliyoruz" dedi.