Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar
ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" dedi. Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını belirten NATO Genel Sekreteri, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar
Stoltenberg: Sivillerin hedef alınması savaş suçudur
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Buça'daki görüntülere ilişkin olarak "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

"Biz NATO olarak desteklerimizi artırarak, gelecekteki saldırıları önlemek için çalışabiliriz" diyen Stoltenberg, "Çin'in Rusya'nın saldırısını kınamak konusunda isteksiz olduğunu ve Moskova'ya katıldığını görüyoruz.Bizim amacımız NATO'nun işbirliğini artırabilmek. Hibrit teknolojiler de ele alınacak. Madrid Zirvesi bildiğiniz üzere Haziran ayında düzenlenecek yeni adımları değerlendireceğiz, Moskova ile ilişkimiz nasıl olacak bunu göreceğiz, Çin'in politikalarını da değerlendireceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini de söyledi.

"NATO DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Soru cevap bölümünde basının sorularını yanıtlayan Stoltenberg "Ukrayna kentlerinde saldırıların arttığını görüyoruz. Ben NATO'nun duruşu konusunda soru sormayacağım. 2. Dünya Savaşı'nda gördüğümüz sahneleri engellemek için NATO ne yapabilir?" sorusuna "Avrupa olarak 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey görmemiştik. Bu yaşananlar Ukrayna için acı çekmek anlamına geliyor. Aynı zamanda hepimiz için de tehlike demek. Başkan Putin'in savaşını görüyoruz. Temel insan haklarına saygı duymuyor, yaşama hakkına saygı duymuyor. Bu en ciddi güvenlik tehdidi bizim için. NATO buna son derece kapsamlı bir yanıt getirdi. NATO on binlerce Ukrayna askerini eğitti, yıllardır destek sağlıyor. İşgalden sonra da desteklerimizi artırdık. Öncelikle Ukrayna askerlerinin cesareti sonrasında da destekler ve mühimmatlar sayesinde Rusya'ya karşı mücadele ediyorlar. Rusya bunu gözardı etmişti. NATO destek vermeye devam edecek. Çünkü Putin'in bağımsız egemen devlete yaptıkları kabul edilemez" yanıtını verdi.

"NATO'NUN AMACI UKRAYNA'YA DESTEK SAĞLAMAK"

"Zelenskiy 'Ben tüm Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmezse barışı kabul etmem' dedi, NATO bunu kabul edecek mi?" sorusuna Stoltenberg "NATO'nun amacı Ukrayna'ya destek sağlamak. Ukrayna hükümeti ve Zelenskiy ve halkı nasıl bir barışı istediğine kendileri karar verecek. Müzakere masasında kazanacakları ile savaş alanı arasında doğrudan bir bağlantı görüyoruz. O yüzden savaş alanında nasıl destek olursak onların eli masada o kadar güçlü olacak. Ama kararı Ukrayna halkı verecek. Biz işgal edilen toprakları kabul etmiyoruz" yanıtını verdi.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ"

"Buça'da gördüklerimiz son derece korkunç. Ukrayna'ya desteğe rağmen bunu görüyoruz. Ukrayna başından beri NATO'nun bu desteği yeterli değil diyordu. NATO tarihin yanlış tarafında yer alıyor diyebilir misiniz? Bir diğer sorum da ilerde başka saldırıları nasıl engelleyeceksiniz" sorusuna Stoltenberg "Bu başkan Putin'in savaşı. O bu yaşanan ölümlerden yaralanmalardan sorumlu. Savaşın etkilerini her gün görüyoruz. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna'yı desteklemek. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Ukrayna'ya destek ve teçhizat gönderiyoruz. Bu sayede artık daha büyük ve ilerdeler 2014'e göre. Bu NATO müttefiklerinin 8 yıldır sağladığı destek sayesinde gerçekleşti. Bizim eşi benzeri görülmemiş şekilde Putin'e yaptırım uygulamayız. İşte bu yüzden tarihin doğru tarafındayız. Çabalarımızı daha da artırdık yarın da bunu göreceksiniz. Desteklerimiz daha da artacak. NATO'nun bir sorumluluğu da bu çatışmanın daha da ilerlemesini engellemek. Eğer bu nükleer savaşa dönüşürse daha fazla ölüm ve yıkım göreceğiz. Bu yüzden NATO olarak zor kararlar almaya çalışıyoruz. Ancak bunu öyle yapmalıyız ki savaşın daha da büyümesin engellememiz gerekiyor." yanıtını verdi.

"RUSYA NÜKLEER KOZUNU DAHA ÖNCE KULLANDI"

"Sürekli uyarılar yapıyorsunuz. Nükleer ve kimyasal bir saldırıyı Rusya gerçekten yapabilir mi?" sorusuna Stoltenberg "Rusya bu konuda bizi suçladı. Bu tamamen yanlış, gerçekle hiçbir ilgisi yok. Rusya'nın kendisine karşı çıkanlara karşı bu kozu kullandı. Bunu biliyoruz. Esad rejimini desteklediğinde de bunları kullandı, biliyoruz" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı ile görüştü
Son dakika haberleri: Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt geldi! - Güncel Haberler
DÜNYA Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına ...
Son dakika: Fransa'dan Türkiye için seyahat kararı
DÜNYA Fransa'dan Türkiye için seyahat kararı
Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Buça' açıklaması
DÜNYA Rusya'dan yeni 'Buça' açıklaması
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidiyor
DÜNYA AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidiyor
Bakan Akar: Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyoruz
DÜNYA Bakan Akar: Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler ...
Son dakika: İtalya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı
DÜNYA İtalya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı
Kuzey Kore liderinin kardeşinden Güney Kore'ye 'nükleer' tehdidi
DÜNYA Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi
Macaristan'daki tren kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
KRİTİK GÖRÜŞME! Son dakika haberi: Zelenskiy ile Putin görüşecek mi? Zelenskiy "Müzakere zor" demişti... - Rusya Ukrayna savaşı son durum
DÜNYA Zelenskiy ile Putin görüşecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.