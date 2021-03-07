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Türkiye'de ilk kez uygulanıyor! O ilde hepsi kapalı

Yeni dönemdeki koronavirüs risk haritasına göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Türkiye'de ilk kez tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek

SON DAKİKA HABERİ: O ilde hepsi kapalı! İlk kez uygulanıyor
O ilde hepsi kapalı! İlk kez uygulanıyor
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor.

Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı. Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123.08'den 140.89'a yükseldi.

VALİ AYDOĞDU: HER YER KAPALI OLACAK

Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, "Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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