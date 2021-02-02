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Son dakika haberler... Öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60),Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu. İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Son dakika haberi: Öğretim üyesi ölü bulundu! - Haberler
Öğretim üyesi ölü bulundu
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DHA

Datça'daki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları jandarmayı aradı.

DHA'nın haberine göre adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.

İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.

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