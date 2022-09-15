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Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Öğretmenler, Öğretmenevi'nde yüzde 50 indirimli konaklayacak
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Son dakika haberi: Bakan Özer açıkladı: Öğretmenler, öğretmenevinde yüzde 50 indirimli konaklayacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı

Son dakika haberi: Öğretmenler, Öğretmenevi'nde yüzde 50 indirimli konaklayacak
Öğretmenler, öğretmenevinde yüzde 50 indirimli konaklayacak
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HABERTURK.COM

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti: "17 Haziran'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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