Son dakika haberi Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı çevrim içi olarak yapılacak 19 Kasım 2023 tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrim içi olarak yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

ÖNERİLEN VİDEO