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Okan Buruk: Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi

Okan Buruk: Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İlk dakikada net kaçırdık." diyen Buruk, "Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük." dedi.

Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadıklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU

Attığı iki golle maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek. Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak." dedi.

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