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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kentte eğitime ara! | Son dakika haberleri

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kentte eğitime ara!

        Bartın'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:00
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        Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kentte eğitime ara!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod uyarısı verdiği Bartın'da, valilikçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

        EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre Vali Nurtaç Arslan imzasını taşıyan açıklamada, "Bartın il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

        HAMİLELER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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        #bartın
        #Son dakika haberler
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