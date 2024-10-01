Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod uyarısı verdiği Bartın'da, valilikçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Vali Nurtaç Arslan imzasını taşıyan açıklamada, "Bartın il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.